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Психологи выявили связь между тяжелым алкоголизмом и перфекционизмом

Alcoholism: перфекционизм повышает риск развития алкогольной зависимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Психологи из Калифорнийского университета выявили связь между перфекционизмом и тяжелым алкоголизмом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 1 августа в журнале Alcoholism: clinical and experimental research.

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По мнению специалистов, перфекционисты предъявляют более высокие требования к производительности, склоны к постоянному поиску безупречности и излишней самокритике. Все это приводит к тяжелому переживанию неудач, депрессии и, как следствие, употреблению алкоголя.

В исследовании приняли участие 65 взрослых с тяжелой формой алкоголизма, которые проходили стационарную детоксикацию, и столько же здоровых граждан такого же пола и возраста. Участникам предложили заполнить анкеты для оценки уровня перфекционизма и склонности к депрессии.

Так, у пациентов с тяжелой алкогольной зависимостью отмечались более выраженные депрессивные симптомы и склонность к перфекционизму, чем у здоровых добровольцев.

В результате статистического анализа ученые установили связь между перфекционизмом и тягой к спиртному. Более высокий процент выявлен среди мужчин и людей с высшим образованием.

Ранее, в мае, психолог Ольга Саломатова рассказала о взаимосвязи алкогольной зависимости и детских психотравм. Психолог пояснила, что часть травмирующих событий происходит с детьми в связи со смертью близкого человека или стихийного бедствия. Другие случаются при непосредственном участии взрослых, например при частых конфликтах в семье или разводе родителей.

Непроработанные травмы, как отметила психолог, глубоко влияют на формирование личности человека и часто становятся скрытой причиной алкоголизма.

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