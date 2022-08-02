Курьер на самокате сбил женщину с ребенком в Москве

«Яндекс» разбирается в ситуации с наездом курьера на самокате на женщину с ребенком на улице Октябрьской в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе фудтех-направления «Яндекс Go» во вторник, 2 августа.

«Мы разбираемся в ситуации, находимся на связи с самозанятым курьером, а также пытаемся выйти на связь с женщиной. В сервисе действует программа страхования ответственности курьеров-партнеров. Чтобы ею воспользоваться, женщине необходимо обратиться в службу поддержки», — сказали агентству городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что курьер сотрудничает с сервисом около месяца и за это время жалоб на него не поступало.

«Во время инцидента курьер не покинул место происшествия, а также дождался скорой помощи и полиции. Сейчас ему временно ограничен доступ к заказам, как минимум до конца разбирательств», — пояснили в компании.

Ранее в этот день очевидцы сообщили в социальных сетях, что курьер на самокате сбил женщину с ребенком на улице Октябрьской на северо-востоке города. Пешеходов госпитализировали, пишет «Москва 24».

В июне в Москве курьер на электровелосипеде сбил бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алену Долецкую.

Долецкая была госпитализирована с переломом руки и ушибом.