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В Совфеде заявили о ставке противников РФ на сепаратизм перед выборами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Оппоненты России намерены стимулировать сепаратистские настроения перед осенними выборами в стране. Об этом 2 августа заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

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«Противники России вновь, как и в начале 1990-х, делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений в многонациональной и многоконфессиональной России. Для этого в канун очередного избирательного цикла вброшена тема так называемой деколонизации России», — сказал он на брифинге.

Сенатор обратил внимание на то, что в Праге в июле провели так называемый Форум свободных народов России, цель которого — создание кадрового потенциала для последующих «независимых республик» на обломках «путинской России».

«В отличие от большинства прежних изменников посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберечь «москвоцентризм». То есть в их понимании в будущем на российских просторах должны существовать «небольшие свободные государства коренных народов и регионов». Сама же Москва станет-де центром некой «Московской республики» в границах Московского царства 600-летней давности», — сказал Климов.

Он также отметил, что сразу после мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «одной из последних колониальных империалистических держав», а за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по разделению РФ на небольшие государства.

Ранее в этот день Климов заявил о том, что в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ ожидают попытки помешать нормальной работе избиркомов в ходе сентябрьских выборов. По его словам, уже фиксируется подготовка соцсетей и прозападных СМИ к активному воздействию на голосование.

В 2021 году общественная палата заявила о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы в Госдуму РФ. Во время голосования было зафиксировано большое количество фейков.

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