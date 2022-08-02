В Совфеде допустили попытки помешать работе избиркомов на выборах

В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ ожидают попытки помешать нормальной работе избиркомов в ходе сентябрьских выборов. Об этом 2 августа заявил глава комиссии Андрей Климов в ходе брифинга в пресс-центре «Россия сегодня».

По его словам, Запад, как и ранее, будет пытаться «обкатать» на выборах новые методы, включая информационные технологии. При этом конечной их целью будут выборы президента в 2024 году.

«В частности, мешать нормальной работе избирательных комиссий при помощи кибератак», — сказал политик.

Как он добавил, уже фиксируется подготовка соцсетей и прозападных СМИ к активному воздействию на голосование.

В сентябре 2021 года Климов также говорил, что попытки вмешательства в выборы в Госдуму были некой репетицией к грядущим выборам президента России в 2024 году. Он отмечал, что страны «коллективного Запада» во главе с США попытались активно и довольно масштабно использовать различные методы вмешательства в суверенные дела РФ.

Тогда же Общественная палата заявила о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы в Госдуму РФ. Во время голосования было зафиксировано большое количество фейков.

19 сентября федеральный координатор российской ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков рассказал о применяемых методах и инструментах разоблачения фейковых новостей и медиаконтента в период выборов в Госдуму. Он отметил, что вся информация о выявленных фейках доступна на портале НОМ, причем уже с комментариями экспертов, которые подробно разъясняют их суть.