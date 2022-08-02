Жителя Ленска приговорили к девяти годам колонии за убийство прохожего

Суд в Якутии признал жителя Ленска виновным в убийстве прохожего, пытавшегося остановить уличную драку. Об этом ИА SakhaNews сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что во дворе многоквартирного дома подсудимый подрался со своим родственником. Проходивший мимо мужчина решил остановить конфликт и вмешался, в результате чего получил удар кухонным ножом в область грудной клетки.

Лезвие повредило правое легкое и вызвало обильную кровопотерю. На следующий день потерпевший скончался в больнице.

Уточняется, что подсудимый специально забежал за орудием убийства в свою квартиру, а после вернулся на улицу и нанес удар. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

1 августа сообщалось, что 30-летний житель Саратовской области пришел в полицию и признался в убийстве 10-летней давности. Он «причинил телесные повреждения своей 28-летней знакомой», после чего закопал тело в лесу.