Житель Саратовской области признался в убийстве 10-летней давности

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который признался в убийстве 10-летней давности. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, житель Ртищевского района пришел в межрайонный следственный отдел и сознался в убийстве 28-летней местной жительницы. Мужчину задержали и возбудили в его отношении дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, преступление произошло 2 ноября 2012 года в лесополосе у села Скачиха. Подозреваемый, которому на тот момент было 20 лет, «причинил телесные повреждения своей 28-летней знакомой», после чего закопал тело, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Сейчас проводятся следственные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование продолжается.

24 июля источник «Известий» рассказал о том, что на железнодорожной станции Нахабино под Москвой в общественном туалете было найдено тело убитой девушки. Погибшую 33-летнюю уроженку Иркутской области обнаружили накануне утром 23 июля. По предварительным данным, она была задушена.