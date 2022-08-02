Россияне стали на 80% чаще ездить за границу в 2022 году

Число туристических поездок российских граждан за рубеж выросло за первое полугодие текущего года на 81,1%, если сравнить с тем же периодом в 2021 году, — до 2,6 млн визитов. Об этом во вторник, 2 августа, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на Пограничную службу ФСБ РФ.

«В совокупности топ-10 туристических стран обеспечили 31% всего объема поездок россиян в первом полугодии 2022 года, или 2,623 млн визитов. Это прирост на 81,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, но на 32% меньше, чем было у этих же стран вместе в январе – июне 2019 года», — уточняется в сообщении.

Россияне предпочитают Турцию, ОАЭ, Египет, Доминикану, Мальдивы, Израиль, Сербию, Венгрию, Кубу и Катар, сообщается в заявлении. Отмечается, что порядка 30,3 тыс. поездок россиян состоялось в Таиланд. А всего за первые полгода 2022 года граждане РФ съездили за границу 8,5 млн раз.

АТОР подчеркивает, что зимой в этом году немало «теплых» государств сняли ограничения по COVID-19, чем привлекли большее количество туристов. Также отмечается нормальная работа авиасообщения.

28 июня стало известно, что самыми популярными заграничными курортами для россиян этим летом стали Турция (42%), Египет (33%) и ОАЭ (31%). Каждый третий российский турист готов потратить на такую поездку более 200 тыс. рублей.