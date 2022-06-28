Самыми популярными заграничными курортами для россиян стали Турция, Египет и ОАЭ

Самыми популярными заграничными курортами для россиян этим летом стали Турция (42%), Египет (33%) и ОАЭ (31%). Каждый третий готов потратить на такую поездку более 200 тыс. рублей. Об этом стало известно из исследования, которое провели аналитики сервиса GEO.Platforma и эксперты финансового маркетплейса «Сравни». Результаты появились в распоряжении «Известий» 28 июня.

При этом эксперты «Сравни» отметили рост интереса граждан РФ к внутреннему туризму — по сравнению с прошлым годом количество проданных страховых полисов с покрытием по России выросло на 30%.

Так, самыми востребованными направлениями внутреннего туризма стали курорты Краснодарского края и Крыма (48%). На путешествие внутри страны каждый второй (56%) опрошенный готов выделить бюджет от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, при этом 31% респондентов рассчитывают на сумму от 30 тыс. до 70 тыс. рублей.

Отмечается, что 46% россиян планируют от одной до трех поездок за границу в этом году. 16% рассчитывают хотя бы раз съездить в другой регион РФ. Наиболее подходящими месяцами для отпусков опрошенные считают август (41%), июль (31%) и сентябрь (25%).

«Несмотря на закрытие большинства заграничных курортов? у россиян еще есть выбор как среди других стран, так и среди внутренних направлений. Сокращение международных рейсов позволит нашему туристическому бизнесу увеличить приток клиентов и улучшить собственный сервис. В этом году мы ожидаем рост числа новых направлений, поскольку запросы туристов очень разные», — сообщил руководитель GEO.Platforma Алексей Алексеев.

В опросе приняли участие 1251 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июне 2022 года во всех регионах РФ.

25 июня сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям», куда можно выгодно отправиться в июле за границу. Наиболее бюджетными вариантами оказались перелеты из Москвы в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан.

Так, средняя минимальная стоимость авиабилета с вылетом в июле из Москвы в Белоруссию составляет 6,7 тыс. рублей на одного человека в одну сторону. Долететь до Киргизии можно за 11,7 тыс. рублей, а до Таджикистана ― за 12,3 тыс. рублей.