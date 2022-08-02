Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецборт с Пелоси вылетел из Куала-Лумпура
Мир
В ЛНР сообщили о вывозе Киевом документов из госорганов Днепра
Мир
Следующее из Одессы судно с зерном успешно прошло «зерновой коридор»
Культура
Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус музея-заповедника
Мир
В Болгарии попросили власти вернуть поставки газа из России
Мир
Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов беспилотников ВСУ
Авто
В МВД РФ хотят расширить функционал «Витрины данных ГИБДД»
Туризм
В Мадриде сочли меры властей по экономии энергии отпугивающими туристов
Мир
Джонсон уйдет в отпуск за несколько недель до окончания полномочий
Экономика
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты во взаиморасчетах
Мир
Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС
Мир
Шольц заявил об отправке новейшего оружия на Украину

Полуподпольная вылазка

Политолог Виктор Пироженко — о том, что выйдет из возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань и какими будут последствия
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тайваньский вопрос, который находится на острие американо-китайских противоречий, в последние дни рискует выйти из-под контроля и перерасти в вооруженный конфликт. Нынешнее беспрецедентное обострение вокруг Тайваня стало следствием намерений спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетить остров в ходе начавшегося азиатского турне.

Крайне жесткая реакция Пекина продиктована тем, что китайская сторона считает визиты высокопоставленных американских чиновников на Тайвань признаком дипломатических отношений с островом и нарушением принципа «одного Китая». А Нэнси Пелоси — все-таки третье в американской властной иерархии лицо.

Изначально сообщалось, что Пелоси планирует посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Прибытие на Тайвань она пока не подтвердила. В КНР считают, что это может быть маскировкой ее реальных намерений и способом отвлечь китайскую сторону, которая готовится активно противодействовать этой провокации.

Тайваньские СМИ со ссылкой на свои источники указывают, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа поздно вечером по местному времени, тем самым подтверждая опасения Пекина. КНР настроена очень серьезно, и в случае посещения Пелоси острова тяжелые последствия для тайваньской администрации и американо-китайских отношений, по всей видимости, неизбежны.

Китайское предупреждение о последствиях прозвучало на самом высоком уровне — во время телефонного разговора 28 июля между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Си в категорической форме осудил американскую стратегию «сдерживания» Китая, которая рассматривает КНР как «основного соперника», и предупредил Штаты о серьезности и значимости тайваньского вопроса.

Он также напомнил Байдену о трех совместных коммюнике, которые воплощают принцип «одного Китая» и создают политическую основу отношений КНР и США. Китайский лидер в разговоре подчеркнул, что «те, кто играет с огнем, погибнут от него. Надеемся, что США будут трезво смотреть на это».

Накануне телефонного общения лидеров США и КНР китайское внешнеполитическое ведомство и минобороны неоднократно и по разным каналам предупреждали Вашингтон, что, если тот бросит вызов «красной линии» Китая, в ответ будут приняты решительные контрмеры, а ответственность за последствия понесет американская сторона. В частности, представитель министерства обороны Китая заявил, что НОАК не будет сидеть сложа руки, если Пелоси посетит остров Тайвань, и станет решительно противодействовать внешнему вмешательству и любым попыткам сепаратистов утвердить «независимость Тайваня».

Китайские эксперты, детализируя потенциальные ответные шаги КНР, указывают на возможность перехвата истребителями НОАК самолета Пелоси и сопровождение его на материк, проведение масштабных военных учений вокруг острова Тайвань с запретом доступа в них иностранным морским и воздушным судам. Последний сценарий фактически означает полную блокаду острова.

Сейчас КНР развернула учения ВМФ и ВВС с боевыми стрельбами во всех основных морских регионах, включая Тайваньский пролив, где маневры проходят в 125 км от побережья острова. Командование НОАК южного театра военных действий приведено в состояние повышенной боеготовности.

В конечном счете в КНР расценивают вероятный визит Пелоси как законную возможность и шанс для республики взять под контроль ситуацию в Тайваньском проливе и продвинуть процесс воссоединения острова с материком на шаг дальше.

В целом США явно пытаются снизить значимость визита Пелоси на Тайвань, снять с президента Байдена ответственность за ее действия и показать, что вся ситуация под контролем, рассчитывая таким образом снизить остроту реакции Пекина. Байден в разговоре с Си ссылался на то, что его администрация не может контролировать зарубежные визиты спикера нижней палаты конгресса, который представляет отдельную и независимую ветвь власти. А на брифинге по итогам телефонного разговора представитель Белого дома даже заявил, что для китайского лидера предупреждение об опасности «игр с огнем» — обычная метафора.

В Китае игнорируют эти американские уловки, подчеркивая несостоятельность попыток Белого дома «отделить администрацию Байдена от действий Пелоси».

В Вашингтоне, видимо, также просчитывают эти сценарии и не для публики оценивают последствия демарша Пелоси как очень серьезные. По данным CNN, на прошлой неделе представители администрации Байдена, в частности глава минобороны США Ллойд Остин, пытались донести до спикера риски, связанные с посещением острова. Но, видимо, отговорить ее не удалось, и позже Пентагон предложил план, чтобы обезопасить Пелоси, если она посетит Тайвань. Таким образом, ВМС США передислоцировали авианосную ударную группу (АУГ) во главе с авианосцем «Рональд Рейган» в Южно-Китайское море из порта в Сингапуре.

Китайские эксперты указывают на значительное преимущество НОАК в самолетах и судах вблизи материковой части Китая, не говоря уже о ракетах средней дальности — «убийцах авианосцев», что резко ограничивает возможности американской АУГ.

Принятые КНР военно-дипломатические меры уже оказали воздействие на ситуацию с вероятным посещением Пелоси острова. Чем бы ни закончилась эта американская провокация, план Пелоси торжественно оформить посещение острова как официальный визит, игнорируя мнение Пекина, судя по всему, срывается. Максимум, что получится, — это испуганная, полуподпольная вылазка на остров третьего лица в США, которая подтвердит несостоятельность претензий Вашингтона на роль мирового гегемона.

Автор — эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022