Полуподпольная вылазка

Тайваньский вопрос, который находится на острие американо-китайских противоречий, в последние дни рискует выйти из-под контроля и перерасти в вооруженный конфликт. Нынешнее беспрецедентное обострение вокруг Тайваня стало следствием намерений спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетить остров в ходе начавшегося азиатского турне.

Крайне жесткая реакция Пекина продиктована тем, что китайская сторона считает визиты высокопоставленных американских чиновников на Тайвань признаком дипломатических отношений с островом и нарушением принципа «одного Китая». А Нэнси Пелоси — все-таки третье в американской властной иерархии лицо.

Изначально сообщалось, что Пелоси планирует посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Прибытие на Тайвань она пока не подтвердила. В КНР считают, что это может быть маскировкой ее реальных намерений и способом отвлечь китайскую сторону, которая готовится активно противодействовать этой провокации.

Тайваньские СМИ со ссылкой на свои источники указывают, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа поздно вечером по местному времени, тем самым подтверждая опасения Пекина. КНР настроена очень серьезно, и в случае посещения Пелоси острова тяжелые последствия для тайваньской администрации и американо-китайских отношений, по всей видимости, неизбежны.

Китайское предупреждение о последствиях прозвучало на самом высоком уровне — во время телефонного разговора 28 июля между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Си в категорической форме осудил американскую стратегию «сдерживания» Китая, которая рассматривает КНР как «основного соперника», и предупредил Штаты о серьезности и значимости тайваньского вопроса.

Он также напомнил Байдену о трех совместных коммюнике, которые воплощают принцип «одного Китая» и создают политическую основу отношений КНР и США. Китайский лидер в разговоре подчеркнул, что «те, кто играет с огнем, погибнут от него. Надеемся, что США будут трезво смотреть на это».

Накануне телефонного общения лидеров США и КНР китайское внешнеполитическое ведомство и минобороны неоднократно и по разным каналам предупреждали Вашингтон, что, если тот бросит вызов «красной линии» Китая, в ответ будут приняты решительные контрмеры, а ответственность за последствия понесет американская сторона. В частности, представитель министерства обороны Китая заявил, что НОАК не будет сидеть сложа руки, если Пелоси посетит остров Тайвань, и станет решительно противодействовать внешнему вмешательству и любым попыткам сепаратистов утвердить «независимость Тайваня».

Китайские эксперты, детализируя потенциальные ответные шаги КНР, указывают на возможность перехвата истребителями НОАК самолета Пелоси и сопровождение его на материк, проведение масштабных военных учений вокруг острова Тайвань с запретом доступа в них иностранным морским и воздушным судам. Последний сценарий фактически означает полную блокаду острова.

Сейчас КНР развернула учения ВМФ и ВВС с боевыми стрельбами во всех основных морских регионах, включая Тайваньский пролив, где маневры проходят в 125 км от побережья острова. Командование НОАК южного театра военных действий приведено в состояние повышенной боеготовности.

В конечном счете в КНР расценивают вероятный визит Пелоси как законную возможность и шанс для республики взять под контроль ситуацию в Тайваньском проливе и продвинуть процесс воссоединения острова с материком на шаг дальше.

В целом США явно пытаются снизить значимость визита Пелоси на Тайвань, снять с президента Байдена ответственность за ее действия и показать, что вся ситуация под контролем, рассчитывая таким образом снизить остроту реакции Пекина. Байден в разговоре с Си ссылался на то, что его администрация не может контролировать зарубежные визиты спикера нижней палаты конгресса, который представляет отдельную и независимую ветвь власти. А на брифинге по итогам телефонного разговора представитель Белого дома даже заявил, что для китайского лидера предупреждение об опасности «игр с огнем» — обычная метафора.

В Китае игнорируют эти американские уловки, подчеркивая несостоятельность попыток Белого дома «отделить администрацию Байдена от действий Пелоси».

В Вашингтоне, видимо, также просчитывают эти сценарии и не для публики оценивают последствия демарша Пелоси как очень серьезные. По данным CNN, на прошлой неделе представители администрации Байдена, в частности глава минобороны США Ллойд Остин, пытались донести до спикера риски, связанные с посещением острова. Но, видимо, отговорить ее не удалось, и позже Пентагон предложил план, чтобы обезопасить Пелоси, если она посетит Тайвань. Таким образом, ВМС США передислоцировали авианосную ударную группу (АУГ) во главе с авианосцем «Рональд Рейган» в Южно-Китайское море из порта в Сингапуре.

Китайские эксперты указывают на значительное преимущество НОАК в самолетах и судах вблизи материковой части Китая, не говоря уже о ракетах средней дальности — «убийцах авианосцев», что резко ограничивает возможности американской АУГ.

Принятые КНР военно-дипломатические меры уже оказали воздействие на ситуацию с вероятным посещением Пелоси острова. Чем бы ни закончилась эта американская провокация, план Пелоси торжественно оформить посещение острова как официальный визит, игнорируя мнение Пекина, судя по всему, срывается. Максимум, что получится, — это испуганная, полуподпольная вылазка на остров третьего лица в США, которая подтвердит несостоятельность претензий Вашингтона на роль мирового гегемона.

Автор — эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)

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