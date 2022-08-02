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Один погиб и пятеро ранены при стрельбе в Вашингтоне

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Фото: РИА Новости
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Шесть человек были ранены, один из них фатально, в понедельник, 1 августа, на северо-востоке Вашингтона недалеко от Капитолийского холма.

Как передает The Washington Post, о стрельбе стало известно вечером в квартале 1500 F Street NE возле жилого комплекса Azeeze Bates. Очевидцы слышали по крайней мере 15 выстрелов.

Причины стрельбы полиция не установила, также неизвестно, был ли кто-то задержан по обвинению в нападении.

Кроме того, правоохранители пока не обладают информацией, как связаны пострадавшие.

24 июля два человека скончались в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса. Еще пять пострадавших человек находятся в медицинском учреждении. Все они в возрасте от 23 до 54 лет.

Стрельба произошла ранее в этот день на автомобильной выставке в парке Пек в Лос-Анджелесе. По неподтвержденной информации, стреляли 10 человек. Свидетели отмечают, что слышали более 20 выстрелов в толпу.

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