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Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Алтайском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар вспыхнул в деревянном частном доме в селе Озерки Тальменского района Алтайского и унес жизни женщины и двух детей, проводится прокурорская проверка. Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе тушения пожара спасатели обнаружили на месте тела 52-летней женщины, а также двух детей — четырех и семи лет. В результате происшествия пострадала также мать детей — 1988 года рождения.

Уточняется, что женщина выжила, поскольку во время возгорания находилась на летней кухне, а не в доме.

«По поручению прокурора региона Антона Германа прокуратура Тальменского района проводит проверку и устанавливает все причины произошедшего», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, причиной пожара, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки.

Ранее, 31 июля, Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек после пожара, двое из которых — дети. Проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

В ночь на 29 июля в результате пожара в жилом доме в Карелии погиб мужчина.

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