Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре под Новосибирском

Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек после пожара, двое из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 31 июля.

«Предварительно установлено, что 31 июля 2022 года в ночное время в доме по улице Центральной СНТ «Энергетик» Коченевского района Новосибирской области произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, трехлетнего мальчика и 11-летней девочки», — сообщило ведомство.

Уголовное дело возбуждено в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Расследование продолжается.

Как отмечается, в ходе осмотра места происшествия изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов. Также назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

24 мая в Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном жилом доме пяти человек, двое из которых — дети. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.