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Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре под Новосибирском

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Фото: управление СК РФ по Новосибирской области
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Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек после пожара, двое из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 31 июля.

«Предварительно установлено, что 31 июля 2022 года в ночное время в доме по улице Центральной СНТ «Энергетик» Коченевского района Новосибирской области произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, трехлетнего мальчика и 11-летней девочки», — сообщило ведомство.

Уголовное дело возбуждено в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Расследование продолжается.

Как отмечается, в ходе осмотра места происшествия изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов. Также назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

24 мая в Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном жилом доме пяти человек, двое из которых — дети. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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