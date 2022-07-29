Мужчина погиб в результате пожара в доме в Карелии

В Кемском районе Карелии в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. По данному факту организована проверка, сообщает республиканское СУ СКР.

Пожар произошел в ночь на 29 июля в доме на улице Индустриальной в поселке Кривой Порог. После тушения возгорания в квартиле было обнаружено тело погибшего мужчины.

Как уточняет ИА «Карелinform», личность погибшего уже установлена. Им оказался местный житель 1968 года рождения.

По факту гибели человека Следственный комитет организовал проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

Утром 29 июля пожар произошел в пятиэтажном доме в Иркутске. Пострадала женщина 1937 года рождения.