Самолет японских авиалиний JAL совершил экстренную посадку в Токио

Самолет Boeing 777 японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) совершил экстренную посадку в аэропорту Токио Ханэда из-за неисправности левого двигателя. Об этом во вторник, 2 августа, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что рейс должен был следовать по маршруту Токио — Наху. На борту было около 300 пассажиров, никто не пострадал.

Самолет взлетел около 7:45 утра, а через 35 минут совершил вынужденную посадку.

1 августа пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al подал сигнал бедствия через два часа после вылета из Израиля. По данным Flightradar, воздушное судно пролетало Каспийское море во время подачи сигнала и приземлилось в Баку.

Как стало известно, пассажир рейса Тель-Авив — Москва во время полета плохо себя почувствовал, из-за чего экипаж принял решение о вынужденной посадке. Позже пассажир скончался.