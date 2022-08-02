Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова из HIMARS со стороны ВСУ
Мир
Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник для Минобороны РФ
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Число погибших в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО
Общество
В Москву вернется жара до 33 градусов
Мир
В украинской разведке заявили о консультациях с США перед ударами HIMARS
Сюжет:

Число погибших в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО

Число погибших мирных жителей в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО
0
Фото: TASS/Cover Images via ZUMA Press
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние два месяца число потерь среди гражданского населения Донбасса увеличилось вдвое. Ключевая причина — использование украинской армией тяжелого вооружения НАТО — 155-миллиметровых артустановок и ракетных комплексов HIMARS.

В Донецке обезвредили более 600 противопехотных мин «Лепесток». Онлайн спецоперации 1 августа
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Как рассказал «Известиям» руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) генерал Руслан Якубов, до начала применения украинской армией натовского оружия — с 17 февраля по 28 мая — среднесуточные коэффициенты потерь среди гражданских лиц в Донецкой Республике составляли 1,24 погибшего и 5,8 раненого. То есть ежесуточно погибал один человек, раненых было 5–6.

А с 29 мая и по настоящий день, по его словам, эти цифры составляют уже 2,5 и 11,7 соответственно (почти 12 раненых каждый день).

Отметим, что впервые применять 155-миллиметровую артиллерию начали 29 мая. И на данный момент зафиксировано уже более полутысячи эпизодов ее использования. Получают ранение или умирают от этого боеприпаса люди в Донбассе каждый день. Последний случай — гибель 70-летней женщины в Донецке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В траве у дома: как украинские военные терроризируют мирное население Донбасса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022