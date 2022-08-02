Число погибших в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО

За последние два месяца число потерь среди гражданского населения Донбасса увеличилось вдвое. Ключевая причина — использование украинской армией тяжелого вооружения НАТО — 155-миллиметровых артустановок и ракетных комплексов HIMARS.

Как рассказал «Известиям» руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) генерал Руслан Якубов, до начала применения украинской армией натовского оружия — с 17 февраля по 28 мая — среднесуточные коэффициенты потерь среди гражданских лиц в Донецкой Республике составляли 1,24 погибшего и 5,8 раненого. То есть ежесуточно погибал один человек, раненых было 5–6.

А с 29 мая и по настоящий день, по его словам, эти цифры составляют уже 2,5 и 11,7 соответственно (почти 12 раненых каждый день).

Отметим, что впервые применять 155-миллиметровую артиллерию начали 29 мая. И на данный момент зафиксировано уже более полутысячи эпизодов ее использования. Получают ранение или умирают от этого боеприпаса люди в Донбассе каждый день. Последний случай — гибель 70-летней женщины в Донецке.

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