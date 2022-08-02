Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 августа

Погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в столице во вторник, 2 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14...+16 градусов.

Ветер будет иметь юго-восточное направление и скорость 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 749–750 мм ртутного столба.

1 августа ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе в Москве и области ожидается жаркая погода без осадков, за исключением воскресенья.

При этом ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила москвичей, что в пятницу и субботу температура воздуха может прогреться до +33 градусов.