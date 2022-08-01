Москвичам пообещали комфортную погоду на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в Москве и области ожидается жаркая погода без осадков, за исключением воскресенья. Об этом «Известиям» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На этой неделе в Московском регионе удержится жаркая погода без осадков. Только в воскресенье возможны кратковременные дожди. В понедельник в Москве температура воздуха составит +24… +26, во вторник ночью +15… +17 градусов с возможным повышением до +19. Днем +25… +27, а в последующие дни +28… + 30. Слабый ветер сохранится как ночью, так и днем», — уточнила специалист.

По словам Поздняковой, в конце недели в Москве среднесуточные показатели температуры будут выше климатической нормы на 2–3 градуса.

«Погода в целом достаточно комфортная как для работы, так и для отдыха», — резюмировала синоптик.

30 июля главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в первые дни августа жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ждет теплая и ясная погода. При этом в некоторых регионах температура воздуха прогреется до 30 градусов. Также прогнозируются локальные дожди.