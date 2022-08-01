Ural Motorcycles запустила производство мотоциклов в Казахстане

Компания Ural Motorcycles объявила о запуске производства мотоциклов Ural в Казахстане. Техника будет поставляться в дальнее зарубежье. Об этом 1 августа сообщил портал Drom.ru. Мототехника, произведенная на российском заводе, будет выпускаться только на внутренний рынок.

Предприятие создано на севере Казахстана в городе Петропавловск. Оттуда технику отправят на экспорт в дальнее зарубежье — в США, Канаду, Евросоюз, Австралию, Японию.

Рама и элементы корпуса для казахского Урала производит ИМЗ. В Петропавловске лишь занимаются окраской и финальной сборкой.

Предприятие напомнило, что мотоциклы, произведенная в уральском Ирбите, будет выпускаться только на внутренний рынок и тех стран, которые остались нейтральными или дружественными.

Первые казахские мотоциклы «Урал» будут моделью с коляской Gear Up, два задних колеса ведущие. Экспортные мотоциклы окрашены в цвет красный металлик.

В компания Ural Motorcycles подчеркнули, что создание производства в Казахстане является вынужденной мерой, на которую компания пошла после того, как Запад начал вводить санкции против России за события на Украине.

4 июля НАМИ в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» представил электромотоцикл Aurus Merlon. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составляет 3,7 секунды. Запас хода Merlon заявлен в районе 200 км.