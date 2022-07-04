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НАМИ показал прототип электромотоцикла Aurus Merlon

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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НАМИ в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в понедельник, 4 июля, представил электромотоцикл Aurus Merlon. Имя модели мотоцикла означает зубец крепостной стены, в том числе Московского Кремля. Таким образом, вся гамма транспортных средств «Аурус» выдержана в едином стиле: автомобили марки названы в честь кремлевских башен.

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Пиковая мощность прототипа двухколесной техники — 140 кВт, а значение максимального разгона установлено на уровне 200 км/ч. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составляет 3,7 секунды. Запас хода Merlon заявлен в районе 200 км. Одним из достоинств аппарата является возможность использования транспортного средства при отрицательных температурах, до минус 25 градусов Цельсия.

Мотоцикл планируют использовать для сопровождения кортежа первых лиц государств и дипломатических миссий.

Ранее в Минпромторге указывали, что специальные версии мотоциклов тяжелого класса подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. При этом высокие потребительские качества разрабатываемой в НАМИ платформы мотоцикла открывают широкие возможности для создания на агрегатной базе конкурентоспособных образцов и для свободной продажи.

В рамках выставки в понедельник также была показана водородная версия российского автомобиля премиального класса Aurus. Машина имеет запас хода 600 км и разгоняется до 100 км/ч за 4 с.

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шоу-рум автомобилей Aurus
В Москве состоялся технический запуск салона Aurus. Шоурум отечественного премиального бренда располагается на первом этаже бывшего механического цеха ЗИЛа. Что удалось узнать за месяц до официального открытия — в фотогалерее «Известий»
Фото: Елена Еремина
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шоу-рум автомобилей Aurus
Шоурум выполнен в черно-золотых цветах. На входе посетителей встречает большой щит — логотип бренда. Есть несколько зон для отдыха и переговоров с удобными креслами и столиками. Менеджер может открыть и показать автомобиль и разрешает посидеть внутри
Фото: Елена Еремина
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В центре салона стоит белоснежный Senat. Единственная пока комплектация оценена в 24 млн рублей. Все автомобили, которые планировали поставить, к данному моменту уже проданы. Выдача заказов начнется с октября. Сейчас предзаказы принимают на весну 2022 года
Фото: Елена Еремина
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шоу-рум автомобилей Aurus
Внутри автомобиля — отделка из натуральных материалов, таких как кожа, велюр, дерево с открытыми порами. Всего доступно пять цветовых вариантов салона
Фото: Елена Еремина
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шоу-рум автомобилей Aurus
Задние сиденья можно настроить раздельно в широком диапазоне. Они оснащены подогревом и вентиляцией
Фото: Елена Еремина
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шоу-рум автомобилей Aurus
Посреди передней панели расположены аналоговые часы с выгравированным названием бренда. Приборная панель цифровая, при выключенном зажигании отображаются лишь спидометр и одометр, а между ними красуется надпись Aurus
Фото: Елена Еремина
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шоу-рум автомобилей Aurus
Мощные и тяжелые двери сзади закрываются тканевой шторкой. Пассажирам второго ряда доступны дополнительные мультимедийные экраны
Фото: Елена Еремина
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шоу-рум автомобилей Aurus
В центральном подлокотнике спереди расположен вместительный бокс. В распоряжении пассажиров заднего ряда отдельный пульт управления климат-контролем
Фото: Елена Еремина
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шоу-рум автомобилей Aurus
Так выглядит ключ Aurus Senat. На обратной стороне — кнопки управления центральным замком, открывания крышки багажника и дистанционного запуска
Фото: Елена Еремина
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шоу-рум автомобилей Aurus
Гибридная силовая установка на базе турбомотора V8 развивает 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Сервисом Aurus пока будет заниматься НАМИ. Позже дилеры планируют обслуживать автомобили самостоятельно
Фото: Елена Еремина
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