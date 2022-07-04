НАМИ показал прототип электромотоцикла Aurus Merlon

НАМИ в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в понедельник, 4 июля, представил электромотоцикл Aurus Merlon. Имя модели мотоцикла означает зубец крепостной стены, в том числе Московского Кремля. Таким образом, вся гамма транспортных средств «Аурус» выдержана в едином стиле: автомобили марки названы в честь кремлевских башен.

Пиковая мощность прототипа двухколесной техники — 140 кВт, а значение максимального разгона установлено на уровне 200 км/ч. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составляет 3,7 секунды. Запас хода Merlon заявлен в районе 200 км. Одним из достоинств аппарата является возможность использования транспортного средства при отрицательных температурах, до минус 25 градусов Цельсия.

Мотоцикл планируют использовать для сопровождения кортежа первых лиц государств и дипломатических миссий.

Ранее в Минпромторге указывали, что специальные версии мотоциклов тяжелого класса подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. При этом высокие потребительские качества разрабатываемой в НАМИ платформы мотоцикла открывают широкие возможности для создания на агрегатной базе конкурентоспособных образцов и для свободной продажи.

В рамках выставки в понедельник также была показана водородная версия российского автомобиля премиального класса Aurus. Машина имеет запас хода 600 км и разгоняется до 100 км/ч за 4 с.