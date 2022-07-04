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Aurus показал водородный седан с запасом хода 600 км
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Aurus показал водородный седан с запасом хода 600 км

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в понедельник, 4 июля, представлена водородная версия автомобиля Aurus.

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Модель имеет запас хода 600 км и может разгоняться до скорости 100 км/ч за 4 секунды. Автомобиль оснащен комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератора на водороде. Машина имеет полный привод, емкость батареи составляет 100 кВт/ч.

В настоящее время производятся только демонстрационные и испытательные образцы с целью оптимизации технологии, проработки стандартов и изменений техрегламента в отношении электрического и водородного автотранспорта, сообщил производитель.

2 августа 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что серийное производство премиального автомобиля Aurus, оснащенного водородными топливными элементами, начнется в 2024 году.

4 июня директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов заверил, что проблемы с поставками не помешают серийному производству автомобилей.

До этого, 8 апреля, Мантуров сообщил, что представительский седан Aurus подорожает. По его словам, данная мера является вынужденной. Как указал министр, изменение прайс-листа связано не с дефицитом импортных деталей, а с тем, что автопроизводитель сам по себе терпит убытки на каждом проданном экземпляре марки, которая изначально была создана для передвижения президента РФ.

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