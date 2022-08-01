Умер бывший командир спецподразделения «Альфа» Михаил Головатов

На 73-м году жизни скончался бывший командир спецподразделения «Альфа» Михаил Головатов. Об этом 1 августа сообщил совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Совет с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир Группы «А» КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов. Михаил Васильевич принадлежал к славной когорте ветеранов первого состава Группы А, заложивших традиции легендарной «Альфы», — заявили в совете.

Головатов проходил службу в «Альфе» с момента создания подразделения в 1974 году, начав с должности младшего разведчика. Он возглавил группу 23 августа 1991 года после провала путча ГКЧП.

«В условиях развала системы советской госбезопасности он сумел сохранить уникальный коллектив профессионалов и единомышленников. Уволившись в 1992 году с военной службы, Головатов состоялся как крупный и авторитетный предприниматель в сфере обеспечения безопасности негосударственных коммерческих структур и организаций», — отметили в совете ветеранов «Альфы».

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Головатова к 12 годам лишения свободы. Он был признан виновным по делу о событиях 13 января 1991 года в столице Литвы, когда в результате беспорядков погибли несколько человек. Головатов в тот момент являлся заместителем командира «Альфы».

В тот же день стало известно, что Головатов намерен обжаловать приговор. Он считал, что что Вильнюс специально инициировал расследование, чтобы впоследствии требовать от Москвы компенсации за «советскую оккупацию».