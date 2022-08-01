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В России в 2023 году появятся субтропические детские площадки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России появятся первые субтропические детские площадки, призванные бороться с порывистыми ветрами со стороны моря, жарким климатом и прямыми солнечными лучами. Об этом в понедельник, 1 июля, «Известиям» рассказали в компании Mantera Seaview residence.

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Первое такое пространство появится в Сочи в 2023 году.

«В основном детские площадки на территории России спроектированы для умеренного климата, при этом в субтропических зонах есть свои особенности: жаркий климат, активное солнце в сочетании с порывистыми ветрами с моря и быстрая смена времени суток», — сказала ведущий архитектор проекта благоустройства бюро Megabudka, которое реализует проект, Екатерина Максимова.

Эти факторы повлияли на ландшафт нового детского пространства, в котором будут использованы функциональные холмы, ветроустойчивые субтропические растения, навесы, тенты и фонтаны, большое количество специальных решений в освещении, добавила она.

Например, от порывистых ветров территория защищена системой холмов высотой 3 м, имеющих практическое применение, — они используются как детские горки, с элементами скалолазания. Сверху холмов проходит видовая прогулочная зона с прозрачным остеклением. Также предусмотрены экологичные покрытия, приспособленные под высокие температуры, а использование мостиков, которые перекинуты между холмами и теряются в густой зелени, формирует альтернативные маршруты, на которых встречаются и уединенные локации, как для игр с детьми, так и для работы за ноутбуком.

Рядом с детскими пространствами запланирована высадка цветников и кустарников, ветроустойчивых субтропических растений — пальмовых посадок, бамбукового леса, апельсинового сада и оливковой рощи, создание городского огорода, где дети смогут выращивать овощи и наблюдать за ростом трав, и так далее.

По словам коммерческого директора проекта Елены Кабешевой, инвестиции составили 1,3 млрд рублей.

19 июля сообщалось, что на острове Молокова в Красноярске в течение нескольких лет намерены создать пляжный комплекс. На участке уберут аварийные деревья, перенесут электроподстанции, проведут электрические сети и водопровод, обустроят парковку на 200 мест и подготовят площадку под строительство павильонов для переодевания. Затем подрядчик обустроит зеленый сад с грушами, яблонями, орехом, кленом, тополями, сиренью, кизильником и спиреями. В общей сложности будет высажено более 800 деревьев и кустарников.

Как отметили в пресс-центре администрации, с появлением пляжного комплекса на острове Молокова будет создан целый кластер для отдыха и занятий спортом.

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