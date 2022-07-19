Новый пляжный комплекс создадут на острове Молокова в Красноярске

На острове Молокова в Красноярске в течение нескольких лет намерены создать пляжный комплекс. Первые подготовительные работы стартуют уже на этой неделе, сообщает пресс-центр городской администрации.

До 1 ноября 2022 года подрядчик должен расчистить территорию площадью 83 тыс. кв. м. На участке уберут аварийные деревья, перенесут электроподстанции, проведут электрические сети и водопровод, обустроят парковку на 200 мест и подготовят площадку под строительство павильонов для переодевания.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, затем подрядчик обустроит зеленый сад с грушами, яблонями, орехом, кленом, тополями, сиренью, кизильником и спиреями. В общей сложности будет высажено более 800 деревьев и кустарников.

В 2023 году на территории установят павильоны для переодевания и душевые, обустроят зону отдыха, спортивную и детскую площадки. За счет средств инвестора планируется возвести пляжный комплекс с бассейнами.

Как отмечают в пресс-центре администрации, с появлением пляжного комплекса на острове Молокова будет создан целый кластер для отдыха и занятий спортом. На сегодняшний день на острове уже проходят соревнования по водно-моторному спорту.

Подготовительные работы пройдут под патронажем агентства по туризму Красноярского края. Средства выделены из краевого и городского бюджетов.