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Диетолог рассказала о пользе ягод для пожилых людей

Диетолог Соломатина рассказала о пользе ягод для пожилых людей
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Reichel
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Людям после 60 лет обязательно нужно включить в рацион все яркоокрашенные ягоды. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в понедельник, 1 августа.

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Специалист отметила, что старение напрямую связано с высоким окислительным процессом в организме. Поэтому необходимо употреблять ягоды с большим содержанием антиоксидантов, которые будут замедлять его.

«Это черника, ежевика, клюква, брусника, в клубнике много антиоксидантов. То есть это яркоокрашенные ягоды», — сказала эксперт в разговоре с «Москвой 24».

Она добавила, что употребление черники помогает в профилактике катаракты и глаукомы, передает «Федеральное агентство новостей».

«В ягодах, окрашенных в желтые, желто-оранжевые тона, например в облепихе, содержатся вещества, которые защищают их от излишнего солнечного излучения и не дают повреждаться. Поэтому пожилых людей эти ягоды могут предохранить от раннего старения, связанного с дегенеративными изменениями в сердечно-сосудистой системе, предотвратить онкологию», — сказала диетолог.

Соломатина отметила, что в крыжовнике много янтарной кислоты, благодаря которой в организме быстрее происходят метаболические процессы. А вишня и черешня дают возможность лучше заснуть, так как в них содержится натуральный мелатонин.

Малина помогает разжижать кровь и препятствует образованию тромбов благодаря ацетилсалициловой кислоте, которая содержится в ней.

По словам специалиста, достаточно съедать полстакана ягод в день, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами, передает RT. Однако при наличии проблем с ЖКТ лучше сначала проконсультироваться с врачом.

По словам Лишина, также важно раз в год проходить полное медицинское обследование, чтобы избежать появления камней в почках, пишет Life.Ru.

Ранее, 30 июля, врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что при диагностировании камней или песка в почках в рацион можно включить пиво в небольших количествах.

Также терапевт рекомендовал пить чистую воду и отказаться от кофе, особенно в периоды обострений мочекаменной болезни, сообщает телеканал «360».

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