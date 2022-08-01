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Житель Магадана перевел мошенникам 780 тыс. рублей

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В Магадане возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 60-летнего мужчины. Потерпевший перевел 780 тыс. рублей на посторонний счет.

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По словам местного жителя, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он заявил, что в отношении магаданца якобы предпринимаются мошеннические действия. Для защиты сбережений собеседник предложил потерпевшему перевести все деньги на «резервный счет», пишет ИА MagadanMedia.

Магаданец выполнил все инструкции. Лишь после перечисления мужчина понял, что стал жертвой злоумышленников. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По итогам первого полугодия 2022 года число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, снизилось впервые за пять лет. Всего зарегистрировано 249 тыс. таких уголовных дел, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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