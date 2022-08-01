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Число преступлений с использованием ИТ упало впервые за пять лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Число преступлений, совершенных с помощью информационных технологий (ИТ), по итогам первого полугодия 2022-го снизилось впервые за пять лет — с 2017-го. Это следует из статистики МВД, с которой ознакомились «Известия» в понедельник, 1 августа.

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За минувшие полгода было зарегистрировано 249 тыс. таких дел, что на 8,2% меньше, чем год назад. Наряду с просадкой общей статистики отмечается и снижение противоправных деяний по всем наиболее распространенным инструментам и методам, используемым злоумышленниками, свидетельствует статистика министерства.

Подобное произошло впервые с 2020-го — момента, когда МВД начало вести детальную статистику по преступлениям с применением информационных технологий. До этого времени в отчетности приводились лишь общие данные по таким делам.

Больше всего в абсолютном выражении за год упало количество преступлений с применением пластиковых карт — с 89,9 тыс. до 61,9 тыс. дел. На втором месте — деяния, совершенные с помощью средств мобильной связи, сократившиеся с 108,9 тыс. до 95,1 тыс., или на 12,7%, а на третьем — те, в которых использовалась компьютерная техника. Их число снизилось на 16,4%, до 15,6 тыс., с прошлогодних 18,7 тыс., следует из отчетности. «Известия» направили запрос в МВД.

В крупных банках (УБРиР, «Открытии», ГПБ и МТС Банке) «Известиям» подтвердили снижение активности мошенников. В ЦБ сообщили, что основным способом обмана граждан по-прежнему остается телефонное мошенничество.

Опрошенные эксперты объясняют позитивную динамику повышением осведомленности людей о методах злоумышленников, а также спадом активности преступников весной на фоне спецоперации. Однако в будущем эта тенденция вряд ли сохранится, уверены специалисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Быль и убыль: число преступлений с использованием ИТ упало впервые за 5 лет»

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