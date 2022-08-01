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Юрист указал на незаконность показа фильмов ушедших из России киностудий

Юрист Федюкин назвал незаконным показ фильмов ушедших из России киностудий без прокатного удостоверения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На сегодняшний день законодательная база, которая позволила бы показывать в кинотеатрах фильмы ушедших из РФ компаний без прокатного удостоверения, еще не создана. Об этом 1 августа заявил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

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Так он прокомментировал «Известиям» информацию о том, что в кинотеатрах объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» начнут показывать зарубежные киноленты от студий, приостановивших деятельность в России. Так, с 1 августа компания запустит новую услугу — кинопродукт, объединяющий российский фильм и зарубежную картину.

По словам Федюкина, такая ситуация подразумевает нарушение закона и «никакая иная интерпретация здесь неуместна».

«Показы фильмов под видом демонстрации в арендованных сторонней организацией кинозалах или вариант с «кинопродуктом» — это не совсем лазейка в законе, вернее, это совсем не лазейка, поскольку избежать ответственности она не позволяет. На текущий момент законодательная база, которая позволила бы показывать в кинотеатрах фильмы ушедших из РФ компаний без прокатного удостоверения, еще не создана. По факту, осуществляя такую деятельность, владелец кинотеатра или его арендатор совершают административное нарушение», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, такое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс рублей, повторное — уже от 100 тыс. до 200 тыс. или даже административную приостановку деятельности сроком до 90 дней.

Как отметил юрист, проверкой соответствия фильмов законодательству РФ и выдачей прокатных удостоверений, а также ведением соответствующего реестра занимается Минкультуры.

«И, в случае если фильм демонстрируется без прокатного удостоверения, Минкультуры подает иск в суд в отношении прокатчика с требованием о привлечении к административной ответственности. При этом прокуратуре и МВД не требуется дожидаться действий со стороны Минкультуры для того, чтобы возбуждать уголовные дела при наличии оснований. Наконец, потребовать прекратить показ может правообладатель», — добавил Федюкин.

О запуске новой услуги в кинотеатрах объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» ранее в этот день сообщил гендиректор компании Алексей Васясин. По его словам, в первый кинопродукт в рамках новой услуги войдут мультфильмы — российский «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» Universal Pictures (UPI).

Васясин подчеркнул, что решение о запуске услуги является вынужденным — в результате прекращения сотрудничества голливудских студий с Россией кинотеатры лишились значительной доли своей выручки. Инициатива призвана привлечь внимание Минкультуры, чтобы начать разрабатывать единый план выхода из сложившейся ситуации.

Ранее кинокомпании Sony Pictures, Disney, Warner Bros., Paramount и Universal Pictures прекратили деятельность в России, в результате чего зарубежные новинки не вышли в российский прокат. Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне санкций Запада, введенных в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе.

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