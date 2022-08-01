Развороты над Тихим океаном

Опрометчивая идея визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань — то ли ее собственная разработка, то ли зондаж реакции Китая со стороны Белого дома — рискует обернуться большими проблемами именно для США. Резкое обострение ситуации в Тайваньском проливе, стрельбы Народной армии КНР в Фуцзяни и учения китайского флота — лишь первые результаты этой авантюры, для которой, казалось бы, с точки зрения американской дипломатии повода не было никакого. Состоится визит или нет, уже не важно — в любом случае ставки взлетели до небывалого уровня, и сбросить накал страстей в Азиатско-Тихоокеанском регионе теперь будет не под силу обеим великим державам, вместе взятым.

Однако если посмотреть на ситуацию чуть глубже, происходящее оказывается выгодно как американскому, так и китайскому руководству с точки зрения политики внутренней. В обеих странах ждут запуска нового политического цикла. В Вашингтоне готовятся к промежуточным выборам в конгресс 8 ноября, и воинственная внешнеполитическая риторика — почти единственное, что может приподнять слабеющий рейтинг правящей Демократической партии, отвлечь избирателя от роста цены на галлон бензина и прочих экономических трудностей. Именно поэтому центральной фигурой всей истории с Тайванем стала Пелоси — лидер демократов в конгрессе, фигура скорее партийная, нежели государственная.

В Пекине же активно готовятся к съезду партии, и уже очень скоро на традиционной встрече в Бэйдайхэ председатель Си Цзиньпинь должен будет заручиться поддержкой для выдвижения на третий срок руководства КПК. Его позиции весьма сильны, но авторитет товарища Си, как и мистера Байдена, слегка поколеблен экономическими неурядицами. Лучшего момента для игры мускулами и мобилизации патриотического духа невозможно себе представить.

Только вот выйти из крутого виража, заложенного самолетом спикера Пелоси, в мировой политике, обеим державам будет сложно. Отказавшись от визита, США поставят себя в положение проигравшего и дадут повод полутора миллиардам китайцев, а с ними и всему миру с ликованием видеть, что Америка уступила давлению, а следовательно, будет и дальше отступать по всем фронтам. В то же время, ступив на землю мятежного острова, Нэнси Пелоси грозит спровоцировать грандиозное обострение — хотя и вряд ли войну, но во всяком случае резкую активизацию военных приготовлений и жестких действий со стороны КНР.

Последствия своего визита глава нижней палаты конгресса вряд ли просчитывает — их не могут предугадать даже ведущие аналитики мозговых центров мира. Но то, что эти последствия создадут именно для США максимум новых проблем в Азии и на Тихом океане, — уже несомненно. Причем проблемы эти рискуют оказаться именно экономическими, ведь, кроме как санкциями, Америке нечем ответить Китаю на милитаризацию злосчастного пролива, а санкции неизбежно ударят по самой американской экономике, что в США уже хорошо знают по опыту.

Для России военное обострение в этом регионе на первый взгляд кажется выгодным — ряд экспертов уже поспешили обрадоваться возможному конфликту Китая и США как «открытию второго фронта» в конфликте России и Запада. Однако на деле военная эскалация вокруг Тайваня означала бы резкое обострение ситуации не только в Восточной Азии, но и на без того турбулентном глобальном уровне. Это понятно, поскольку речь идет о высокой вероятности де-факто столкновения двух ядерных держав, формирующих половину мировой экономики. Крупный очаг напряженности близ восточных рубежей РФ создал бы для России новые вызовы, связанные с необходимостью в любом случае реагировать на ситуацию, в том числе путем нового возврата к неоднозначной теме военного союза с КНР.

Новым испытаниям рискуют в этом случае подвергнуться структуры ШОС, БРИКС и РИК: в них заинтересована Москва, но ряд других стран, прежде всего важная для нас Индия, могут занять «особую позицию». Кроме того, риск затягивания военных событий вокруг Тайваня означал бы объективный успех давних американских попыток «сдерживания КНР». Для России такой сценарий означал бы ослабление поддержки (реальной и ожидаемой) со стороны погрузившегося в свои проблемы Китая.

Самолет Нэнси Пелоси еще может совершить новый разворот над Тихим океаном, но Америка уже оказалась перед выбором: потерять лицо или обрести острейшую головную боль там, где и ей, и всем остальным игрокам нужно сегодня скорее спокойствие.

Автор — директор Института Китая и современной Азии

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