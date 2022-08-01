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В российском автопроме задумались об экостандарте «Евро-6»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В России заговорили о переводе отечественного автопрома на экологический стандарт «Евро-6». Об этом 1 августа сообщило агентство «Автостат».

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Минпромторг РФ начал подготовку поправок в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые подразумевают, что автомобили, выпускаемые в России, должны отвечать экологическому стандарту «Евро-6».

Аналитики сообщили, что нынешний экологический стандарт «Евро-5» для всех новых легковых и грузовых автомобилей был введен в РФ 1 января 2016 года.

Весной 2022 года его действие на территории России было приостановлено в связи с санкциями и остановкой поставок высокотехнологичных автокомпонентов, в том числе электроники, необходимой для снижения вредных выбросов автомобилей.

Постановление, разрешающее выпуск в России автомобилей вплоть до экологических классов «Евро-0» (для отдельных категорий транспорта), правительство опубликовало в мае текущего года.

Специалисты агентства напомнили, что поэтапное внедрение экостандарта «Евро-6» для российских автопроизводителей планировалось внедрить в диапазоне от 2025 до 2028 года.

В рамках исследовательской работы по переходу на более высокий экостандарт для транспорта Минпромторг намерен подготовить анализ правоприменительной практики, касающейся регулирования выпуска и установки требований к электромобилям, а также машинам, работающим на водородном топливе.

26 июля КамАЗ в рамках XVIII Сибирской агротехнической выставки «АгроОмск-2022» показал среднетоннажный автомобиль с краново-манипуляторной установкой «КамАЗ Компас 43082-Н5», чей двигатель удовлетворяет экологическим нормам «Евро-5».

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