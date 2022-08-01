Маломерное судно потерпело бедствие в Белом море
Маломерное судно с людьми на борту потерпело бедствие в Белом море. Об этом сообщила 1 августа в Telegram-канале пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Белом море, на борту которого находились пять человек», — отметили в надзорном органе.
Судно с пятью человеками на борту потерпело бедствие в районе Княжой Губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области.
На место ЧП направлены силы МЧС в составе 10 спасателей и шести единиц техники. Начаты поиски пропавших.
В мае катер потерпел бедствие в акватории Мотовского залива Баренцева моря в Мурманской области. Погибли два человека. Судно нашли в 20 км от берега.