Два человека погибли на терпящем бедствие под Мурманском судне

Маломерное судно терпит бедствие в акватории Мотовского залива Баренцева моря в Мурманской области. Об этом 26 мая сообщили в управлении МЧС по региону.

На месте проводится поисково-спасательная операция. Туда направлено два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного флота России.

В то же время источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в 20 км от береговой линии обнаружен перевернутый катер, на котором были местные рыбаки. По данным собеседника агентства, они погибли.

2 февраля у причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно «Акванавт». Тогда погиб один человек – старший механик. Капитан судна был госпитализирован с переохлаждением.

Рыболовное судно «Акванавт» следовало с рейсового задания и начало тонуть во время разгрузки. Оно полностью ушло под воду в течение нескольких минут. После этого приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности мореплавания по факту крушения. Также возбуждено уголовное дело.