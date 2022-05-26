Реклама
Прямой эфир

Два человека погибли на терпящем бедствие под Мурманском судне

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маломерное судно терпит бедствие в акватории Мотовского залива Баренцева моря в Мурманской области. Об этом 26 мая сообщили в управлении МЧС по региону.

«Буквально смыло с палубы»: в Баренцевом море затонуло судно с моряками
Два человека спасены, один моряк найден мертвым, поиски еще 16 человек продолжаются

На месте проводится поисково-спасательная операция. Туда направлено два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного флота России.

В то же время источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в 20 км от береговой линии обнаружен перевернутый катер, на котором были местные рыбаки. По данным собеседника агентства, они погибли.

2 февраля у причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно «Акванавт». Тогда погиб один человек – старший механик. Капитан судна был госпитализирован с переохлаждением.

Рыболовное судно «Акванавт» следовало с рейсового задания и начало тонуть во время разгрузки. Оно полностью ушло под воду в течение нескольких минут. После этого приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности мореплавания по факту крушения. Также возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022