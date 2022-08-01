Volkswagen показал электрический фургон Bulli в духе модели Т1

Компания VW представила электрический фургон Bulli ID.Buzz. Версия на электротяге развивает мощность 204 л. с. Об этом 1 августа сообщил немецкий журнал Autobild.

ID.Buzz визуально похож на первое поколение знаменитых моделей T1. У новой машины такие же короткие свесы кузова и большой логотип марки на передней части машины. Как и предок, автомобиль имеет задний привод.

VW сначала оснастит ID.Buzz и ID.Buzz Cargo электродвигателем на задней оси, который развивает мощность 150 кВт (204 л. с.). Максимальная скорость достигает 145 км/ч.

Машина имеет мощность 77 кВтч, запас хода обещан в 423 км. Тяговая батарея заряжается от 5 до 80% за 30 минут.

Судя по внешним габаритам, электробус короче и ниже нынешней традиционной модели Volkswagen Т7, однако ширина машины увеличена на 80 мм больше, чем у нынешнего Multivan. Грузовой отсек версии Cargo объемом 3,9 куб. м отделен от кабины водителя стационарной перегородкой. В грузовое пространство помещаются два европоддона. Максимальная полезная нагрузка машины — 650 кг.

Цены на пятиместный ID.Buzz начинаются от €64 581 (примерно 4 072 671 рубль).

27 июля Volkswagen Group Rus сообщил, что не принял никаких решений по судьбе своего завода в Калуге. До простоя немецкий концерн собирал на заводе в Калужской области кроссовер Tiguan, а также седаны Volkswagen Polo и Skoda Rapid.