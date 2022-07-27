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В Volkswagen не принимали решений по продаже завода в Калуге

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Немецкий концерн Volkswagen Group Rus пока не принял никаких решений по судьбе своего завода в Калуге. Об этом сообщил «Известиям» представитель компании в России в среду, 27 июля.

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«В связи с высоким уровнем неопределенности общей ситуации мы не можем прогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России на данный момент. Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое. Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято», — сообщили в компании.

Там напомнили, что производство на заводе было приостановлено с 3 марта до дальнейшего уведомления.

«Газета.Ru» ранее в среду со ссылкой на источник сообщила о планах Volkswagen продать завод под Калугой. В числе возможных претендентов на его покупку издание назвало компанию «Азия Авто» из Казахстана. Источники СМИ при этом сообщили, что на предприятии побывали две делегации потенциальных покупателей — из Казахстана и Австрии.

На заводе под Калугой немецкий концерн до простоя собирал модели Volkswagen Polo и Rapid и кроссовер Volkswagen Tiguan. Также в число активов калужского концерна входит завод по производству двигателей. Продажи компании в России в 2021 году составили 199 200 автомобилей, доля моделей бренда на российском рынке составляла почти 12%. Также автомобили компании производились в Нижнем Новгороде.

5 июля в Группе ГАЗ опровергли сообщения о ликвидации производственной площадки Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. В группе заявили, что она находится в режиме простоя, а работники получают 2/3 зарплаты.

25 мая представитель Volkswagen Group Rus сообщил «Известиям», что Volkswagen не будет возобновлять производство автомобилей в России в ближайшем будущем. Компания продолжает поставки российским дилерам запасных частей, но отмечает, что возможно увеличение времени ремонта автомобилей.

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