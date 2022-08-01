Суд продлил арест напавшему на детей в казанской школе

Верховный суд Татарстана в понедельник, 1 августа, продлил арест Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175.

Молодой человек останется под стражей до 11 ноября.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить <…>. Продлить срок содержания под стражей на три месяца», — сообщил судья.

Трагедия в казанской школе произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

16 ноября 2021 года Галявиев прошел экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга и был признан вменяемым. Первую экспертизу Галявиева в июле провел Научный центр имени Сербского. Она показала, что в момент совершения массового убийства молодой человек был невменяем, однако психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала обратное.

10 декабря СК РФ сообщил, что юноше предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»).

8 июля 2021 года был также арестован гендиректор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов. Он стал фигурантом уголовного дела из-за того, что в день атаки на школу в учебном заведении не сработал магнитный замок на двери и вооруженный подросток смог проникнуть в здание.