Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом Белоруссии в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего замглавы своей администрации Дмитрия Крутого послом страны в России. Об этом 1 августа сообщило агентство «БелТА».

«Что касается посольства в России. Нет абсолютно никакой необходимости вам высказывать какие-то напутствия: вы хорошо знаете, что это за посольство. Работая в администрации президента, все идеи президента относительно России вы должны были, я надеюсь, так и есть, впитать в себя. Вы знаете, что это основное наше направление в экономическом плане. Что касается политики, тут и разговоров нет — это родное, дружественное нам государство», — приводятся в сообщении слова президента Белоруссии.

Ранее, 22 июля, стало известно, что Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласовали кандидатуру Крутого в качестве нового посла Белоруссии в РФ.

Он заменил на этой должности Владимира Семашко, служившего послом Белоруссии в Москве с ноября 2018 года.

Как отметили в БелТА, Крутой непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции России и Белоруссии. Он также занимал посты министра энергетики и первого заместителя премьер-министра.

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