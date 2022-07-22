Путин и Лукашенко согласовали нового посла Белоруссии в России

Новым послом Белоруссии в России стал заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой. Об этом 22 июля сообщило агентство БелТА.

Назначение было согласовано в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Крутой заменит на этой должности Владимира Семашко, служившего послом Белоруссии в Москве с ноября 2018 года.

Как отметили в БелТА, Крутой непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции России и Белоруссии. Он также занимал посты министра энергетики и первого заместителя премьер-министра.

11 июля Путин и Лукашенко обсудили по телефону возможные совместные шаги по калининградскому транзиту, ход спецоперации РФ по защите Донбасса, вопросы обороны Белоруссии и России, затронули темы поставки российских энергоносителей в Европу и строительство белорусского порта в РФ.

Белорусский президент 7 июля заявил, что страна должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией, сохраняя при этом суверенитет.

В начале июля Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства.