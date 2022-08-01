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СМИ сообщили об освобождении украинцев в России вместо депортации

«Ъ»: российские суды вместо депортации стали освобождать украинцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины в связи с «отсутствием фактической возможности их исполнения». Об этом 1 августа сообщила газета «Коммерсантъ».

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За нарушения миграционного законодательства украинцев сейчас содержат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). После начала спецоперации их высылка на родину стала невозможна, только в одном центре Подмосковья оказались 113 человек.

Ранее ЦВСИГ выдворял украинцев, которые нарушили закон. Однако в данный момент, как пояснил руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы (МХГ) Роман Киселев, это стало невозможно, поскольку лишать их свободы нелегитимно.

Помимо этого, не имеющие документов украинцы сейчас не могут их оформить, так как консульства Украины в России закрыты.

По данным МХГ, уже отменены решения о выдворении из РФ 21 человека из подмосковного центра и еще 30 в Санкт-Петербурге.

Ранее, 11 июля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для лиц, проживающих на территории всей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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