Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла Вооруженных сил РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил РФ, который отмечается ежегодно 1 августа.

Глава Минобороны отметил значительный вклад тыловой службы в достижения побед российской армии на полях сражений. В мирное время личный состав укрепляет оборону страны.

«Сегодня службы материально-технического обеспечения достойно продолжают ратные традиции предшественников», — сказал Шойгу.

Министр пожелал тыловикам крепкого здоровья и новых подвигов на благо Родины.

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 1 августа показал работу подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России во время спецоперации по защите Донбасса.

Благодаря работе тыловых войск подразделения остаются боеспособными. Всего деятельность российских войск поддерживает более 20 разноплановых подразделений. Среди них, например — уникальный банно-прачечный поезд, аналогов которому в мире нет.