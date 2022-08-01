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Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла Вооруженных сил РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил РФ, который отмечается ежегодно 1 августа.

Глава Минобороны отметил значительный вклад тыловой службы в достижения побед российской армии на полях сражений. В мирное время личный состав укрепляет оборону страны.

«Сегодня службы материально-технического обеспечения достойно продолжают ратные традиции предшественников», — сказал Шойгу.

Министр пожелал тыловикам крепкого здоровья и новых подвигов на благо Родины.

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 1 августа показал работу подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России во время спецоперации по защите Донбасса.

Благодаря работе тыловых войск подразделения остаются боеспособными. Всего деятельность российских войск поддерживает более 20 разноплановых подразделений. Среди них, например — уникальный банно-прачечный поезд, аналогов которому в мире нет.

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