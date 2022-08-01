На Сахалине мощный шторм выбросил рыболовное судно на берег

Очевидец рассказал 1 августа, что в Корсаковском районе в результате мощного шторма на берег выбросило малое рыболовное судно.

По рассказам рыбаков, ночью они пытались держать судно на плаву, кидая второй якорь, но стихия оказалась сильнее. Сообщается, что пострадали лишь вещи отдыхающих, которые унесло в воду, передает astv.ru.

«Вещи все намокли, часть смыло. Недалеко на якоре стояло рыболовное судно, но его выбросило на берег. Корпус, трюмы пробило. Рыбаки говорят, что пытались второй якорь бросить, но бесполезно. Судно всё равно тащило на берег, а здесь камни, скалы», — рассказал рыбак.

Также местные жители поделились кадрами, на которых запечатлено судно на боку и берег, усыпанный морской капустой.

24 мая в Карелии спасатели нашли тело одного из трех туристов, пропавших на Ладожском озере во время шторма. В то время в Карелии действовал запрет на движение маломерных судов.