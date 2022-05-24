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Тело одного из трех пропавших на Ладоге туристов нашли спасатели

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В Карелии спасатели нашли тело одного из трех туристов, пропавших на Ладожском озере около трех недель назад. Его удалось отыскать в 20 км от суши, сообщил глава Сортавалы Сергей Крупин.

ИА «Карелinform» уточняет, что молодые люди, туристы-байдарочники, пропали в начале месяца на Ладоге в Лахденпохском районе республики. Экстремалы приехали на отдых из Петербурга.

Инцидент произошел во время шторма. В то время в Карелии действовал запрет на движение маломерных судов.

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