Тело одного из трех пропавших на Ладоге туристов нашли спасатели

В Карелии спасатели нашли тело одного из трех туристов, пропавших на Ладожском озере около трех недель назад. Его удалось отыскать в 20 км от суши, сообщил глава Сортавалы Сергей Крупин.

ИА «Карелinform» уточняет, что молодые люди, туристы-байдарочники, пропали в начале месяца на Ладоге в Лахденпохском районе республики. Экстремалы приехали на отдых из Петербурга.

Инцидент произошел во время шторма. В то время в Карелии действовал запрет на движение маломерных судов.