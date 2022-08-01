Новый генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией

Участие России в ОПЕК+ жизненно важно для успешной работы соглашения, сообщило в воскресенье, 31 июля, Reuters со ссылкой на эксклюзивное интервью генерального секретаря ОПЕК Хайcама аль-Гайса кувейтской газете Alrai.

По словам аль-Гайса, ОПЕК не конкурирует с Россией, так как она — «крупный, значительный и очень влиятельный игрок на мировой энергетической карте».

«ОПЕК не контролирует цены на нефть, но она практикует то, что называется настройкой рынков с точки зрения спроса и предложения», — добавил он.

Текущее состояние нефтяного рынка он описал как «очень волатильное и турбулентное».

«Что касается меня, я по-прежнему подчеркиваю, что недавний рост цен на нефть связан не только с событиями между Россией и Украиной. Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно, еще до начала этих событий, из-за преобладающего на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей», — сказал аль-Гайс.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что некоторые государства ОПЕК прорабатывают вопрос возможной остановки участия России в сделке ОПЕК+ по добыче нефти. Меру рассматривают из-за антироссийских санкций и частичного запрета на российскую нефть со стороны Евросоюза. В организации якобы считают, что ограничения в адрес России не позволяют добывать больше энергоносителей, добавила «Газета.Ru».

18 июня министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в эфире телеканала CNN заявила о том, что власти США призывают членов ОПЕК нарастить нефтедобычу для того, чтобы сбить рекордные цены на нефть.

В конце марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что альянс должен сыграть в этом ключевую роль.

На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки $123 за баррель. В Москве отмечали, что не в обиде на решения ЕС по снижению импорта российских энергоресурсов, так как высокие цены компенсируют потерю экспортируемых из РФ на европейское направление объемов.