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Саша Стоун назвал своего соперника в предстоящем бою Коваленко «колхозником»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский видеоблогер и боец смешанных единоборств Саша Стоун в преддверии грядущей схватки со Святославом Коваленко организовал открытую тренировку на большой спортивной арене «Лужники», где назвал своего оппонента «колхозником». Стоун и Коваленко встретятся 5 августа на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Очень опасный соперник. Я уже говорил, что это представитель колхозной школы. Когда в деревне дерутся, головы опустили вниз и кулаками машут. Тут в принципе почти такая же история. Просто с такими соперниками сложно драться, ты не знаешь, чего от них ожидать: у них нет техники, гейм-плана. Они просто выходят, и всё. Но мы подготовились достаточно хорошо. Выходим с полной уверенностью, что победим. Конечно, надо колхозника побеждать», — заявил боец.

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Стоун также подчеркнул, что предстоящий бой является для него большим событием и тренировки перед поединком проходят практически каждый день. Прошедшая открытая тренировка была организована для болельщиков, отметил он.

«Мы тренируемся практически каждый день. Одну из таких тренировок мы решили провести общедоступной — для нашей аудитории, для болельщиков. Мы видим, что здесь и просто ребята, которые только начинают. Всё сделано для того, чтобы приобщать людей к спорту», — рассказал он «Известиям».

Помимо самого Саши Стоуна в открытой тренировке приняли участие блогер и бизнесвумен Карина Кросс, а также другие топовые блогеры и футбольная команда «Титан».

Ранее, 27 июля, Стоун рассказал в интервью «Известиям», что гонорар за поединок потратит на организацию свадьбы. Боец предположил, что гонорар, вероятно, закроет лишь маленькую часть свадьбы. По его словам, полученные средства уйдут на свадебные туфли для его возлюбленной — Вали Карнавал.

Бойцы встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кроме того, в главном бою вечера на ринг выйдут Джефф Монсон и Вячеслав Дацик. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

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