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Боец Стоун потратит гонорар за бой с Коваленко на туфли для Вали Карнавал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Блогер и боец ММА Саша Стоун, который сразится с блогером и бойцом поп-ММА Святославом Коваленко, рассказал, что гонорар за поединок потратит на свадьбу. Об этом он заявил в среду, 27 июля, в интервью «Известиям».

Как уточнил Стоун, гонорар, вероятно, закроет лишь маленькую часть свадьбы. По его словам, полученные средства уйдут на свадебные туфли для его возлюбленной — Вали Карнавал.

«Моя жизнь протекает так, что все, что я зарабатываю, достигаю, — это делается не для меня, а это делается для моей будущей семьи», — сказал Стоун.

Он отметил, что ему очень приятно видеть взгляд своих родителей, которые гордятся. Однако вопрос о дате свадьбы он оставил без ответа.

Ранее в этот день, Стоун заявил, что бразильский боец Фернандо Родригес проиграет поединок против Гаджи Автомата и извинится за свои высказывания о слабом русском духе. По мнению Стоуна, говорить, что «кто-то намного духовитее» спортсменов из России — большая ошибка. Он подчеркнул, что российские бойцы ничего не боятся.

12 июня стало известно о том, что Святослав Коваленко обратился к Саше Стоуну с вызовом на бой. По мнению блогера, Саша Стоун — сильный соперник, поэтому ему интересно с ним сразиться.

Бойцы встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кроме того, в главном бою вечера на ринг выйдут Джефф Монсон и Вячеслав Дацик. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

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