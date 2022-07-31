В парке Горького прошло ретроралли

В парке Горького прошли ретроралли «Столица». Для жителей гостей города подготовили выставку, на которой представили шедевры мирового автопрома и советскую классику. В гонках принимали участие около 60 автомобилей различных марок 1930–1980-х годов, сообщает телеканал «Известия». Маршрут проходил по центру Москвы — мимо парков и достопримечательностей столицы. На пути следования участники знакомились с информацией о парках и отвечали на вопросы экологической викторины.

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