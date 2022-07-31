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В Британии обеспокоились возможностью «Циркона» долететь до Лондона за 5 минут

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Слова президента России Владимира Путина на праздновании Дня ВМФ 31 июля, в рамках которого он рассказал о скорой передаче ВМФ России гиперзвуковых ракет «Циркон», назвали «пугающими». Именно так отреагировал обозреватель Дуглас Пейшент в статье, опубликованной The Mirror.

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«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час <...>. На такой скорости оно достигнет Лондона примерно за пять минут», — подсчитал журналист.

Автор публикации также отметил, что ракетный комплекс «Циркон» может поражать цели на расстоянии в 650 миль (1040 километров), однако по некоторым данным его максимальная дальность достигает 930 миль (около 1,5 тыс. км).

Ранее, 31 июля, Владимир Путин сообщил, что ракетные комплексы «Циркон» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в ближайшие месяцы. Он отметил, что первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков, а также добавил, что возможности новых гиперзвуковых ракет безграничны.

Первые испытания ракеты начались прошлой осенью с атомной подводной лодки «Северодвинск». 24 декабря Путин сообщил о залповом пуске. Испытания, по его словам, прошли «безупречно».

В конце прошлого года президент также заявил, что Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил. Он отметил, что в РФ в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).

Ракета разработана и производится в реутовском Научно-производственном объединении (НПО) машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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