В ГД назвали вступающие в августе в силу законы
В августе в России вступит в силу ряд законов, сообщила пресс-служба Госдумы 31 июля на официальном сайте.
Так, увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Как уточняется, размер повышения суммы индивидуален и зависит от страховых взносов, уплаченных работодателем в 2021 году.
Упрощается процедура оформления в качестве самозанятого. Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, встать на налоговый учет можно будет, подав заявку в Федеральную налоговую службу (ФНС) через «Госуслуги».
«Такую возможность предоставят также гражданам Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — приводит пресс-служба слова Володина.
Кроме того, с 1 августа ФНС сможет предоставлять другим лицам информацию о налогоплательщике, если он дал на это согласие.
Также вступят в силу поправки в закон «Об оружии», согласно которым, в том числе предусматривается ограничение по количеству гражданского оружия. Запрещается коллекционировать его, если нет права на приобретение.
Госдума завершила сессию 6 июля. Она стала первой весенней в этом созыве парламента, который приступил к работе с октября 2021 года. Володин рассказал, что с января текущего года было принято 361 закон, из которых 35,2 % — социально значимые. На рассмотрении осталось 1203 законодательных инициативы. Следующая сессия начнется 30 августа.