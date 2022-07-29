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Что изменится в жизни россиян в августе

Перерасчет пенсий работающих граждан, ужесточение оборота оружия, получение паспорта в СИЗО и другие новшества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С начала августа работающих пенсионеров ждет увеличение выплат — изменения будут индивидуальными, однако по правилам прибавка не превысит 354 рублей. Самозанятые теперь смогут зарегистрироваться в налоговой через «Госуслуги», а владельцев огнестрельного оружия с конца месяца ждут новые требования. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

С начала месяца работающих пенсионеров ждет небольшое повышение выплат. Рассчитывать на него смогут те, кто работал в прошлом году, и за кого работодатель платил страховые взносы, а также индивидуальные предприниматели, которые в 2021-м работали и платили фиксированные взносы.

Насколько повысят пенсию, будет зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году. Размер прибавки для каждого будет индивидуален, однако он не должен превышать трех пенсионных баллов. С июня этого года один пенсионный балл равен 118,1 рублей, а значит, максимальная прибавка составит 354 рубля.

Подавать заявление для этого не потребуется, перерасчет проведут автоматически.

Кроме того, в августе удвоят фиксированную выплату к пенсии россиянам, которым в последний месяц лета исполнится 80 лет.

Что изменится в жизни россиян в августе
пенсионерка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Напомним, размер страховой пенсии состоит из фиксированной выплаты (она для всех составляет 7220 рублей 74 копейки) и страховой части, размер которой индивидуален и зависит от количества накопленных пенсионных баллов и страхового стажа человека. По достижении 80 лет получателям страховых выплат увеличат фиксированную часть — в итоге она составит 14,4 тыс. рублей.

Упрощение регистрации для самозанятых

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Встать на учет в налоговых органах самозанятые граждане теперь смогут через портал «Госуслуг». Данные о постановке на учет оператор передаст в налоговые органы самостоятельно. Закон вступает в силу 1 августа.

Предполагается, что это позволит увеличить количество самозанятых, которые работают легально.

Раньше сделать это можно было только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте ФНС.

Кроме того, воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых с августа смогут граждане Украины, ДНР и ЛНР.

Продление временного пребывания граждан ЛНР и ДНР

Во второй половине месяца, 17 августа, должен был истекать срок, в течение которого граждане ЛНР, ДНР и Украины, не получившие временного разрешения на пребывание в России, могли оставаться на территории страны.

Этот период решено было продлить — теперь те, у кого нет разрешительных документов, смогут оставаться в России и дальше, не опасаясь административной ответственности. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила в середине июня.

Что изменится в жизни россиян в августе1
беженцы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сидельников/Александр Полегенько

«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — отметила она.

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Однако они должны будут обратиться в территориальные органы МВД для того, чтобы получить временное разрешение, оформить статус беженца или российское гражданство.

Ужесточение правил оборота оружия

Ближе к концу месяца, 25 августа, в силу вступят поправки в правила оборота и ремонта оружия.

Отдавать оружие в ремонт можно будет не только производителю, но и коммерческим фирмам, но только при условии, что фирма зарегистрирована как юрлицо и имеет соответствующую лицензию. Направление для этого будет выдавать Росгвардия.

Также россиянам разрешили использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб и участия в соревнованиях не только со спортивным, но и с охотничьим оружием.

При этом общее количество купленного охотничьего и спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, а также гладкоствольного огнестрельного оружия ограничат — теперь приобрести можно будет не более пяти единиц каждого вида, а в общей сложности у одного человека не может быть более десяти единиц оружия всех видов.

Что изменится в жизни россиян в августе12
оружие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Напомним, что ряд требований вступил в силу в июне этого года. Они, в частности, увеличили возрастной порог для владельцев оружия до 21 года, также был введен запрет на продажу оружия с магазином или барабаном тем, кто владел одно- или двуствольным оружием менее двух лет.

Оформление паспорта в СИЗО

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С 25 августа содержащиеся под стражей подозреваемые и обвиняемые смогут получать и менять российский паспорт через администрацию следственного изолятора (СИЗО). Поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» были приняты в феврале этого года. Ранее об их необходимости говорили в Минюсте.

Напомним, сейчас находящиеся под стражей лица не могут заменить документ или получить новый в случае, если срок действия старого истек или документов не было у человека изначально. В результате, люди, находящиеся в СИЗО, не могли оформить инвалидность или заключить брак.

Теперь администрация обязана будет принимать заявления и направлять их в территориальные органы МВД. Оформленный после этого паспорт будет храниться в личном деле заявителя.

Снятие ограничений на экспорт сахара и масла

31 августа истечет срок временного запрета на вывоз из России белого сахара, тростникового сахара-сырца, семян рапса и подсолнечника.

Ограничения на экспорт были введены правительством России в марте этого года на фоне роста цен на эти продукты.

Что изменится в жизни россиян в августе123
сахар
Фото: РИА Новости/Роман Демьяненко

Одновременно истекает срок действия количественного ограничения на вывоз в другие государства (за исключением членов ЕАЭС) масла подсолнечного, а также жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника.

Ограничения для рекламы сухих смесей

С 27 года начнут действовать поправки, которые подразумевают новые требования к рекламе детских смесей. Теперь во всех видеороликах необходимо будет упоминать о преимуществах грудного вскармливания.

Также создатели роликов должны будут информировать о возрастных ограничениях применения смесей и о необходимости консультаций со специалистами.

Аналогичные требования будут действовать в отношении всех продуктов для детей в возрасте до одного года.

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