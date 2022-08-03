«Хотели реабилитироваться после осечки с «Химками» — у нас получилось»

По итогам третьего тура чемпионата России по футболу главный фаворит первенства петербургский «Зенит» впервые в сезоне вышел на первое место. Победитель четырех предыдущих розыгрышей начал нынешнюю кампанию с осечки в стартовой выездной игре с «Химками» (1:1), когда упустил победу в концовке. Но затем разгромил дома самарские «Крылья Советов» (3:0) и «Локомотив» (5:0).

Особенно удалась игра последнего тура с «железнодорожниками». Хотя кое-кто из игроков московского клуба в межсезонье заявлял целью составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. В результате после трех туров подопечные Сергея Семака набрали семь очков. Столько же — у «Спартака» и ЦСКА. Но клуб из Санкт-Петербурга опережает конкурентов по разнице забитых и пропущенных мячей.

После матча с «Локомотивом» «Известия» пообщались с игравшим на позиции правого защитника футболистом «Зенита» Алексеем Суторминым. Он оценил начало сезона для своей команды, конкуренцию в борьбе за золото и прокомментировал успешный дебют в ЦСКА его нового главного тренера Владимира Федотова, под руководством которого Сутормин играл в «Оренбурге» в 2018–2019 годах.

— В игре с «Локомотивом» счет после первого тайма был 0:0, но по итогам второго случился разгром — 5:0. До перерыва чувствовали, что дожмете соперника?

— Конечно, были определенные сложности. Надо было решать всё в первом тайме, но мы не реализовали ряд моментов, хотя неплохие шансы, чтобы забить, были и до перерыва. Хорошо, что во втором тайме использовали свои моменты сполна.

— «Зенит» впервые в нынешнем чемпионате возглавил турнирную таблицу. Удивлены, что это случилось только в третьем туре?

— Мы сами виноваты. Все-таки оступились в игре первого тура с «Химками», упустив победу. Поэтому возглавили таблицу только после трех туров. Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата — это наша задача.

— После осечки в первом туре последовали две разгромные победы против довольно крепких команд с общим счетом 8:0. Можно сказать, что та ничья с «Химками» вас так встряхнула?

— Мы прекрасно понимаем, что должны выигрывать в каждом матче. И давать результат. Но игра с «Химками» была не очень. Мы хотели реабилитироваться, и у нас это получилось.

— Перед третьим туром лидировал ЦСКА, которым с этого сезона руководит Владимир Федотова. Как человек, игравший у него в «Оренбурге», удивлены такому старту во главе новой команды?

— Нет. Я очень хорошо знаю тренерские и человеческие качества Владимира Валентиновича. При нем дебютировал в РПЛ, закрепился там, получил предложение от «Зенита». Поэтому верю, что у него всё получится. ЦСКА показывает хороший футбол. Посмотрим, что будет дальше.

— Чуть больше месяца назад вы обыграли этот ЦСКА со счетом 3:0 на «Кубке Пари Премьер». На этом фоне удивляет их нынешний прогресс?

— Ну, тогда у них новый тренер только пришел, Владимир Валентинович толком еще не успел поработать с командой. И была непонятная история с легионерами. Сейчас это уже другая команда. Так что они молодцы, что так начали сезон. Будет интересно посмотреть, как у них дальше пойдут дела.

— У вас скоро очная домашняя игра с ЦСКА Федотова. Не пугает столь бодрый старт этой команды?

— Да нет. Мы от своей игры отталкиваемся. Играем дома, при своих болельщиках, так что должны побеждать. Всё в наших руках. Если покажем хороший футбол, то добьемся того результата, который нам нужен.

— В матче против «Локомотива» в стартовом составе были только три российских игрока. Вы, Даниил Одоевский и Андрей Мостовой. С учетом того, как смягчился лимит, вам стало тяжелее отвоевывать место в составе?

— Конкуренция никогда никому не мешала. На это не стоит обращать внимание. Играет сильнейший. Думаю, в нашей команде так будет и дальше.

— Вы ощущаете тотальное превосходство «Зенита» над остальными командами в РПЛ, или какая-то конкуренция всё же будет в этом сезоне?

— Конкуренция есть всегда. Но если мы будем делать свою работу хорошо, то вновь решим свои задачи в чемпионате. Так что мы отталкиваемся от себя, от своей игры.

— Еще в прошлом сезоне в «Зените» пошла перестройка игры в атаке на более комбинационный футбол с бразильцами, чем во времена Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. На ваши функции на поле эти перемены повлияли?

— Нет, это никак не влияет вообще.

— Установки вам лично со стороны тренерского штаба поменялись после этих перестроений?

— Всё то же самое, ничего не поменялось.

— Игроки других команд жалуются, что на стадионах без болельщиков установилась «театральная атмосфера». Вам добавляет мотивации то, что питерские болельщики еще держатся до официального введения Fan-ID?

— Надеюсь, что каждый болельщик, который хочет, сможет посещать матчи. И фанаты придут к какому-то компромиссу. Конечно, хочется, чтобы стадионы заполнялись.