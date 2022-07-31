В Морском центре имени Петра Великого устроили детский праздник в День ВМФ
В День Военно-морского флота в московском Морском центре имени Петра Великого состоялся детский праздник. Мероприятия прошли 29 и 31 июля.
Открыл программу шлюпочный парад. Посетитель участвовали в соревнованиях на шлюпках, творческих конкурсах, мастер-классах. Кроме того, зрители увидели театрализованное представление «Сказки Адмирала».
«День ВМФ ― важная дата для морского центра, поскольку его задача — знакомить столичных школьников с жизнью моряков. Здесь ребята изучают историю отечественного флота, управляют шлюпками, занимаются судомоделированием и спортом — готовятся стать покорителями морской стихии», — отметил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.
По его словам, в праздничные дни москвичи и гости столицы, посетив водную базу центра, учились ходить на швертботах, управлять судном в VR-формате, вязать морские узлы.
Кроме того, участники изучили основы азбуки Морзе и флажного семафора, а также сразились в турнире по лазертагу.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.
В регионах страны в воскресенье, 31 июля, прошли праздничные мероприятия. Так, в Кронштадте состоялся парад. Его посетил президент России Владимир Путин. В нем приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.
Также парад состоялся во Владивостоке. «Известия» сняли мероприятие с высоты птичьего полета. В бухте Золотой Рог в центре города прошло шесть судов, среди которых фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный».