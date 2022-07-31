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Новая Морская доктрина РФ определяет действия США и НАТО как угрозу безопасности
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Новая Морская доктрина РФ определяет действия США и НАТО как угрозу безопасности

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Фото: Global Look Press/Maj. Patrick Connelly
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Стремление США к доминированию в Мировом океане названы основными угрозами нацбезопасности России в Мировом океане. Данное утверждение было закреплено в новой Морской доктрине РФ, подписанной президентом России Владимиром Путиным и опубликованной 31 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», — говорится в тексте документа.

Рост активности и продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ также относится к угрозам национальной безопасности России на море.

Помимо этого, согласно новой доктрине, ключевыми рисками для морской деятельности названы зависимость России от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем, международные санкции против судостроительных предприятий промышленного комплекса и нефтегазовых компаний, а также отсутствие достаточного количества пунктов базирования для кораблей и судов ВМФ за пределами России.

Кроме того, список угроз пополнили также и внезапно возникающие и трудно прогнозируемые пандемии опасных заболеваний наподобие коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее, 31 июля, в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ, Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину России. Об этом глава государства сообщил на главном военно-морском параде в Кронштадте. Стратегическими зонами интересов он назвал арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.

Морская доктрина — документ стратегического планирования, определяющий и нацеливающий приоритетные направления национальной морской политики на независимость и самодостаточность РФ в сфере морской деятельности.

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